С 1 марта в регионе может подорожать проезд в "Ласточке"

155

В Самарской области планируется изменить тарифы на перевозки пассажиров на скоростном поезде "Ласточка". Об этом сообщается в проекте приказа департамента ценового и тарифного регулирования региона. На данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу, передает sova.info.

"Предлагается впервые установить предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров в пригородном сообщении скоростными поездами "Ласточка". Тарифы планируется ввести в действие с 1 марта 2022 года", - написано в документе.

Стоимость могут установить на уровне, который предложил перевозчик, за исключением тарифов на проезд детей.



Проезд по маршрутам "Самара - Конструкторская", "Самара - Зубчаниновка", "Самара - Ягодная" (независимо от расстояния) будет стоить 40 рублей.



Проезд в пределах первых 10 км пути за исключением вышеуказанных маршрутов обойдется в 21 рубль, а за каждый километр пути при маршруте следования свыше 10 км придется заплатить 2,1 рубля.

Фото из открытых источников