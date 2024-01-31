РЖД получат 10 электропоездов "Финист" в первом полугодии 2024 года

153

10 составов электропоезда "Финист" получат Российские железные дороги получат в первом полугодии 2024 года.

"Финист" – это новый российский электропоезд, который соответствует современным требованиям по безопасности и комфорту и может достигать скорости в 160 километров в час. Выпускается в Верхней Пышме.

На данный момент в РЖД уже передано 12 составов поезда. Часть из них проходит пусконаладочные работы, другие электропоезда перевозят пассажиров и часть проходит тестирование и испытания отдельных узлов, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

В свой первый рейс "Финист" отправился в конце декабря прошлого года из Екатеринбурга в Каменск-Уральский, пишет Смотрим.