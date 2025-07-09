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Рост цен на такси в Самарской области замедлился

9 июля 2025 11:07
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Рост цен на такси в Самарской области замедлился

По завершении I полугодия 2025 года Яндекс Такси публикует данные по динамике цен на поездки.

Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учётом всех тарифов, кроме корпоративных. Такой метод оценки является наиболее показательным, поскольку учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток.

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с июля 2024 года по июнь 2025 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания и рассчитана для регионов, административные центры которых — города-миллионники. Так, например, в Московском регионе, включая Москву, средняя стоимость минуты поездки за год выросла на 16% – с 31 до 36 рублей. А в Самарской области и Самаре — на 15%, с 19 до 22 рублей.

За прошедший год рост средней стоимости минуты замедлился. На это повлиял эффект высокой базы прошлых лет, когда цены росли в условиях острого дефицита водителей и рынок перестраивался после изменений на автомобильном рынке и во всей экономике.

Также повлияло то, что в течение последнего года система чаще находилась в балансе: свободных машин чаще хватало на всех желающих воспользоваться такси, реже срабатывали повышающие коэффициенты. Например, этой зимой – из-за хорошей погоды во многих регионах – средняя стоимость минуты росла гораздо медленнее, чем годом раньше: в декабре – в 1,5 раза медленнее, в январе – в 2 раза медленнее.

Текущий темп роста цен на такси объясняется дальнейшим удорожанием автомобилей и их обслуживания, ужесточением миграционной политики и необходимостью поддерживать уровень дохода водителей, чтобы они не покидали рынок.

С сервисом стабильно сотрудничают около 1 млн водителей по всей стране, из которых около половины – подработчики на собственных автомобилях. Водители этой категории выполняют около 20% заказов в сервисе, преимущественно в периоды самого высокого спроса – они помогают поддерживать и быстрее восстанавливать баланс. Привлечение подработчиков не дает ценам расти в пиковые часы на дополнительные 10-15%.

Теги: Городской транспорт

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