Роскосмос в течение 1,5 лет обеспечит бесперебойный доступ в интернет в поездах

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Госкорпорация "Роскосмос" в течение 1,5 лет развернет спутниковую группировку, благодаря которой интернет перестанет пропадать в электричках и поездах дальнего следования. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Он отметил, что дальние поездки иногда проходят через зоны, которые не покрыты наземными сетями, и эту проблему смогут решить только спутниковые технологии.

"В течение полутора лет полностью будет развернута эта орбитальная группировка. Она будет присутствовать на всех транспортных средствах, включая железную дорогу, авиацию", – сказал Баканов в эфире телеканала РБК.

Ранее гендиректор Роскосмоса заявлял, что в рамках национального проекта госкорпорация выведет на орбиту свыше сотни спутников для управления беспилотниками.