Роскачество проверит автомобильное топливо на АЗС

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Роскачество совместно с Росстандартом проведет масштабное исследование автомобильного топлива на российских АЗС, сообщается на сайте организации. Будут проведены проверки качества бензина и дизельного в разных регионах, пишет Смотрим.

Последнее подобное исследование проводилось в 2019 году. Тогда в Ставрополье проверяли качество бензина, а в Свердловской области — дизельное топливо. Тогда плохого качества топливо чаще встречалось на несетевых АЗС. По итогам проверок Роскачество запретило работу некоторых АЗС, а еще часть нарушителей заплатили штрафы.

Низкого качество топливо привести к серьезным поломкам и повреждениям двигателя, ухудшает экологию.

В этом году топливо проверят на соответствие октанового числа заявленному классу, содержание серы, кислорода, воды.

Проверки проведут федеральных и региональных сетевых АЗС, а также небольшие автозаправки.

Итоги исследования опубликуют на портале Роскачества до конца второго квартала 2024 года.

Доля выявленного контрафактного топлива на российских заправках снизилась до 3,9% от всего рынка, сообщил "Интерфаксу" руководитель Росстандарта Антон Шалаев. В планах Росстандарта снизить этот показатель до 2-2,5% и менее.

Фто: Дильдина Светлана