Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов России до 16 сентября

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Режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 сентября, сообщает 8 сентября Росавиация.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты РФ работают штатно, пишут "Известия".