Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов юга

162

Федеральное агентство воздушного транспорта в 33-й раз продлило временное ограничение полетов в 11 аэропортов юга России, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство сообщает:

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени.

По-прежнему остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.



Авиакомпаниям рекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В Росавиации подчеркнули, что остальные воздушные гавани России работают штатно.