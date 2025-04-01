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Региональные перевозчики Самарской области выступили против инициативы о локализации автомобилей такси

1 апреля 2025 11:39
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Региональные перевозчики Самарской области выступили против инициативы о локализации автомобилей такси

Представители таксомоторного бизнеса Самарской области обращаются к вам с публичной позицией по законопроекту № 481272-8, находящемуся на рассмотрении в Государственной Думе РФ. Документ предусматривает обязательную локализацию автопарка в сфере такси, что, по мнению участников рынка, может привести к негативным последствиям для отрасли и пассажиров.

Согласно данным ФГИС «Такси», российские автомобили уже занимают лидирующие позиции в таксомоторной отрасли. Однако предлагаемая система «баллов локализации» навязывает выбор в пользу одного автопроизводителя, создавая риски монополизации и роста цен.

Кроме того, тревогу вызывает сохраняющаяся зависимость отечественных автопроизводителей от иностранных комплектующих. Сбои в поставках могут привести к остановке производства и дефициту автомобилей, что затруднит обновление автопарка и повысит издержки перевозчиков.

Согласно исследованиям Общественного Совета по развитию такси, доля автомобилей старше пяти лет выросла с 12% до 22,4% за два года. Это говорит о снижении финансовых возможностей отрасли. Только 33% перевозчиков планируют обновление парка в ближайшее время, а большинство продолжает использовать иностранные модели как более надёжные и подходящие для коммерческой эксплуатации.

Отечественные автомобили, по оценкам таксопарков, требуют частых внеплановых ремонтов — в среднем более трёх раз в первый год. Расходы на техническое обслуживание превышают 70 000 рублей в год. Наиболее проблемные узлы: подвеска, электроника, тормоза и трансмиссия. Это снижает рентабельность бизнеса и ведёт к повышению цен.

Сегодня российский автопром предлагает модели ориентированные на бытовое, семейное использование, они не соответствуют требованиям профессионального сегмента с высокой эксплуатационной нагрузкой. Кроме того, в существующей линейке моделей, нет способных заменить автомобили бизнес-класса, и эта услуга может вовсе исчезнуть с рынка, отмечают в Совете.

Отсутствие конкуренции среди производителей автомобилей также негативно сказывается на темпах технологического развития и создаёт риски завышения цен.

Все забывают, что переход на отечественные автомобили требует ещё и масштабной адаптации инфраструктуры: обновления ремонтных баз, закупки нового оборудования и расходников. Без государственной поддержки подобные меры окажутся недоступны для большинства перевозчиков.

В международной практике не существует прямого запрета на использование автомобилей иностранного производства в такси. Основной акцент делается на безопасность, экологичность и техническое состояние.

В случае принятия инициативы жители Самарской области могут столкнуться с серьёзным повышением стоимости поездок, снижением доступности легального такси.

Самарские перевозчики просят пересмотреть законопроект и исключить из него положения о локализации. Вместо ограничений они предлагают стимулировать спрос на отечественные автомобили за счёт субсидий, льготных программ и повышения надежности моделей. Представители отрасли выразили готовность к диалогу и предлагают провести открытое совещание с участием региональных органов власти и общественности.

 

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