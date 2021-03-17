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Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику

17 марта 2021 18:26
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Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику

Работы на подготовительном этапе строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре развернулись в полном объеме. Реализация масштабного проекта эстакады на слиянии основных транспортных потоков, из спальных районов в центральную часть города Самары, стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

На сегодняшний день подрядная организация демонтировала ограждения на пешеходных переходах, подготовила траншеи для прокладки инженерных коммуникаций в границах дублеров улицы Ново-Садовая. Переустройство водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, электрических сетей и сетей связи осуществляется в целях выноса коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода эстакады.

«Существующие сети уже ветхие, большая часть построена еще в советские времена. Трубы бетонные или чугунные. Новые линии коммуникаций будем укладывать из полиэтиленовых труб, они не подвержены коррозии и служат в течение продолжительного времени. Затем, поэтапно, по плану в мае-июне произведем переключение на вновь переустроенные водоводы», - сообщил представитель подрядчика Алексей Зотов. 

Кроме того, в местах пересечений с автомобильной дорогой инженерные коммуникации будут устраиваться в защитных футлярах. В случае возникновения протечек не потребуется вскрытие проезжей части для проведения ремонтных работ. Также футляры служат дополнительной защитой от воздействия нагрузок автомобильного транспорта непосредственно на инженерные коммуникации.

Напомним, в дорожном нацпроекте строительство двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии запланировано для сокращения доли региональных дорог, работающих в режиме перегрузки.

Строительство этой транспортной развязки позволит увеличить пропускную способность обеих центральных городских трасс.

Для того чтобы начать основные работы по возведению эстакады, в данное время ведется подготовка дублеров улицы Ново-Садовой, на которые впоследствии будет переключено транспортное движение. Завершение основных работ на дублере, от улицы Советской Армии до улицы Шверника, планируется выполнить до июля текущего года, когда интенсивность транспортных потоков максимально низкая. После переноса коммуникаций и расширения проезжей части до 4-х полос станет возможным закрыть основной створ улицы Ново-Садовая и приступить к устройству 19-ти опор путепровода.

В Самарской области по нацпроектам ведется масштабная работа по строительству и ремонту дорог, школ, детских садов, поликлиник, благоустройству дворовых и общественных пространств. По поручению Губернатора Дмитрия Азарова в регионе проводится постоянный мониторинг реализации приоритетных проектов, контроль за качеством и сроками проведения работ. На всех этапах привлекаются общественники, активные жители.

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Комментарии

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