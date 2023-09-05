Путин поручил правительству пересаживать чиновников на отечественные авто

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры, направленные на пересадку чиновников на отечественные автомобили. Это его поручение опубликованы на официальном сайте Кремля. В последний раз соответствующая инициатива была реализована 26 лет назад.

«Правительству РФ <…> принять меры, направленные на приоритетное использование государственными и муниципальными служащими в служебных целях российских высоколокализованных автомобилей», — сообщается на официальном сайте Кремля. В последний раз чиновникам пытались запретить пользоваться иномарками в служебных целях 26 лет назад.

Бывший президент страны Борис Ельцин подержал такую инициативу еще в 1997 году. Но законопроект не смог работать в долгосрочной перспективе из-за низкого качества автомобилей на тот период, пишет Ура.ру.