Путеремонтная кампания на Куйбышевской железной дороге начнется в апреле

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Куйбышевская железная дорога откроет путеремонтную кампанию в апреле 2024 года. В этом году планируется капитально отремонтировать более 370 км пути. Кроме того, будет произведена замена 239 стрелочных переводов.

Наиболее масштабные работы пройдут на участках в Самарской области (Звезда – Чапаевск, Липяги – Кряж, Кряж – Самара, Бугуруслан – Заглядино, Блокпост 32 км – Блокпост 43 км, Губино – Сызрань, Новообразцовое – Сызрань II), в Ульяновской области (Патрикеево – Барыш), в Пензенской области (Канаевка – Асеевская, Кодада – Елюзань, Елюзань – Сюзюм), в Республике Башкортостан (Шингак-Куль – Чишмы, Тавтиманово – Урман, Кабаково – Карламан, Приютово – Аксаково, Урман – Улу-Теляк, Алкино – Юматово, Миньяр – Биянка, Биянка – Симская, Юша, Дема – Уршак), в Республике Татарстан (Никашновка – Круглое Поле, Письмянка – Ватан), в Республике Мордовия (Потьма – Торбеево, Ковылкино – Мокша).

В рамках ремонта железнодорожники заменят рельсошпальную решетку и уложат бесстыковой путь. Также будут проведены работы по глубокой очистке балласта и сварке стыков на участках.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности движения и увеличение скорости для пассажирских и грузовых поездов.

Ремонт в рамках кампании 2024 года планируется выполнять по технологии «закрытых перегонов», когда ремонтируемый участок закрывается для движения, а поезда идут по соседнему пути в реверсивном режиме. На закрытом отрезке в круглосуточном режиме проводится полный комплекс работ с привлечением специальной техники. Также железнодорожники проводят ремонт по особому графику с применением «технологических окон», что позволяет минимально изменить график движения поездов.