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Продлено ограничение движения для автобусов и маршруток на участках дорог федерального значения

7 февраля 2024 17:55
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В связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий (метель, ограниченная видимость).

Продлено с 17:00 (время московское) 07 февраля 2024 года временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Самарской и Оренбургской области:

- км 890+000 - км 1193+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск;
- км 296+000 - км 328+400 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск,
подъезд к г. Ульяновск;
- км 0+000 – км 12+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск,
подъезд к г. Самара;
- км 0+000 – км 160+000 Р-229 «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград»;
- км 23+800 – км 195+045 А-300 «Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой
Казахстан»;
- км 29+115 - км 93+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск,
подъезд к г. Оренбург;
- км 94+000 - км 128+000 М-5 "Урал" Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск,
подъезд к г. Оренбург (старое направление);
- км 17+900 – км 22+300 Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград
в связи с продолжением действия неблагоприятных погодных условий (метель, ограниченная видимость). Ориентировочное время окончания временного ограничения движения 22:00 (время московское) 07 февраля 2024 года (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий).

 

Фото:   ГИБДД СО

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