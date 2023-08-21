Пригородным поездам в Самарской области продлили маршрут с 21 августа

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Для удобства пассажиров с 21 августа продлили маршрут пригородных поездов в Самарской области Куйбышевской железной дороги.

Электричка сообщением Самара (отпр.06:35) – Безенчук (приб.07:47) будет следовать до станции Сызрань-1 (приб.09:04) по рабочим дням, а пригородный поезд Безенчук (отпр.08:07) – Мирная (приб.09:45) будет отправляться со станции Сызрань-1 (отпр.06.52) ежедневно.

Время указано местное.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».