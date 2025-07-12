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Пожилые водители могут столкнуться с новыми требованиями к вождению

12 июля 2025 20:56
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Пожилые водители могут столкнуться с новыми требованиями к вождению

Стало известно о необходимости улучшения системы оценки пригодности пожилых людей старше 60 лет к управлению транспортными средствами. Это положение содержится в проекте Стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и с перспективой до 2036 года.

В последние годы наблюдается ухудшение показателей безопасности дорожного движения среди пожилых водителей. В период с 2017 по 2024 год число дорожных происшествий, спровоцированных водителями в возрасте 60 лет и старше, выросло на 25%, число погибших увеличилось на 33%, а раненых на 22%.

Следовательно, каждый четвертый виновник аварии это водитель в возрасте 60 лет и старше. Каждый третий погибший в ДТП погибает по их вине.

Учитывая прогнозируемый рост доли населения старшего возраста (до 25,8% к 2030 году), существует риск увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для водителей, пишет togliatti24.ru.

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