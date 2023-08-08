После проведения футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» будет организовано дополнительное транспортное сообщение

В среду, 9 августа 2023 года в 19:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит».
Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайного маршрута
№ 7. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». Кроме того, работа трамвайных маршрутов, проходящих по улице Ташкентской, будет продлена до 22:30.
Обращаем внимание болельщиков, что к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до микрорайона Крутые Ключи и поселков Мехзавод и Красная Глинка.
По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.