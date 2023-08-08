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После проведения футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» будет организовано дополнительное транспортное сообщение

8 августа 2023 17:47
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После проведения футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Зенит» будет организовано дополнительное транспортное сообщение

В среду, 9 августа 2023 года в 19:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» состоится футбольный матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит».

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайного маршрута
  7. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена». Кроме того, работа трамвайных маршрутов, проходящих по улице Ташкентской, будет продлена до 22:30.

Обращаем внимание болельщиков, что к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, 34, 41, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до микрорайона Крутые Ключи и поселков Мехзавод и Красная Глинка.

По информации городского Департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Теги: Городской транспорт Крылья Советов

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