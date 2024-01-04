под Самарой образовался хвост из большегрузов

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Водители Самарской области столкнулись с последствиями метелей и перекрытий трасс. На дороге А-300 появился огромный караван из грузовиков.

— Около села Подъем-Михайловка пятикилометровая пробка из фур в сторону Самары. Около выезда из села работают сотрудники ДПС, помогают фурам выбраться со стоянки или припарковаться. Аварий вроде не заметили, — рассказал автор ролика.

При этом, судя по видео, пострадали и легковые автомобили. Они просто не могут протиснуться между вставшими грузовиками.

Ограничения на федеральной трассе А-300 с 23-го по 172-й километр ввели еще в ночь на 2 января. Движение запретили для грузового и маршрутного транспорта.

В ФКУ «Поволжуправтодор» сообщили, что эти меры приняли из соображений безопасности. Однако в настоящее время, по официальной информации, ограничения сняли, пишет 63.ру.