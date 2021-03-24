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Пассажиров самарских электричек проверили на соблюдение масочного режима

24 марта 2021 18:04
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Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят маски.

Сегодня в пригородных электропоездах Самары сотрудники Куйбышевской магистрали и представители Самарской пригородной пассажирской компании транспортной полиции провели совместный рейд по соблюдению масочного режима.

Пассажирам напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также рекомендовали соблюдать социальную дистанцию.

Рейд показал, что большинство пассажиров соблюдают меры безопасности и носят маски.

На Куйбышевской железной дороге выполняется комплекс профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Вагоны поездов проходят дезинфекцию до и после каждого рейса. Обработка состоит из двух этапов. Сначала с помощью специального оборудования распыляется современное концентрированное дезинфицирующее средство. Через 30 минут после распыления производится протирка дверных ручек, диванов, верхних полок, окон и дверей вагонов. Все задействованные в дезинфекции сотрудники обеспечиваются защитными средствами.

Кроме того, в пригородных поездах осуществляется бесконтактный контроль проездных документов, аудиоинформирование о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. А также в вагонах размещены памятки по профилактике вирусных инфекций в период неблагоприятной эпидемической ситуации, передает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:   пресс-служба КбшЖД

 

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