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Около 80% жителей Самары недовольны ситуацией с парковками в городе

7 мая 2021 10:50
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Около 80% жителей Самары недовольны ситуацией с парковками в городе

Менее 20% жителей Самары устраивает ситуация с парковочными местами в городе. Почти половина (43%) отметили, что ситуацию с парковками нужно взять под контроль, особенно во дворах и в центре. Такие результаты выявил опрос* Ситимобил и ResearchMe. 

Каждый пятый опрошенный житель Самары отметил, что сложности с парковкой в городе – одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его. Среди других причин: более трети респондентов заявили, что хотели бы отказаться от личного авто из-за расходов на парковки, штрафы, техосмотр и т.д. Еще около 20% считают, что другие виды транспорта удобнее личной машины. Всего, согласно опросу россиян, более 70% из них готовы отказаться от использования собственного автомобиля при определенных условиях.

При этом жители Самары “за” следующий вид транспорта: 80% опрошенных самарцев отметили, что готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке города. Каждый десятый респондент добирался бы на них до остановок общественного транспорта, а для четверти самарцев самокаты могут стать единственным транспортом для поездок до работы или учебы. А 18% готовы ездить на самокатах на небольшие расстояния, в пределах одного района.

Сейчас больше трети россиян используют ежедневно больше одного вида транспорта для передвижения по городу. Преимущественно (20%) комбинируют два вида транспорта – такси или личное авто и общественный транспорт – по дороге на работу и учебу. Но есть и те, кто комбинирует три и более видов транспорта в рамках одного маршрута. 51% опрошенных пользуются такси несколько раз в месяц и чаще, в том числе 18% – несколько раз в неделю или даже ежедневно. Каршерингом несколько раз в месяц и чаще пользуются 53% респондентов, среди них 31% несколько раз в неделю.

Больше 40% респондентов отметили, что при необходимости использовать несколько видов транспорта, им хотелось бы иметь все сервисы в одном приложении на смартфоне.

Теги: личный транспорт парковки

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