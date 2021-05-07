Около 80% жителей Самары недовольны ситуацией с парковками в городе

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Менее 20% жителей Самары устраивает ситуация с парковочными местами в городе. Почти половина (43%) отметили, что ситуацию с парковками нужно взять под контроль, особенно во дворах и в центре. Такие результаты выявил опрос* Ситимобил и ResearchMe.



Каждый пятый опрошенный житель Самары отметил, что сложности с парковкой в городе – одна из главных причин отказаться от использования личного автомобиля или даже не покупать его. Среди других причин: более трети респондентов заявили, что хотели бы отказаться от личного авто из-за расходов на парковки, штрафы, техосмотр и т.д. Еще около 20% считают, что другие виды транспорта удобнее личной машины. Всего, согласно опросу россиян, более 70% из них готовы отказаться от использования собственного автомобиля при определенных условиях.



При этом жители Самары “за” следующий вид транспорта: 80% опрошенных самарцев отметили, что готовы арендовать для передвижения по городу электросамокаты, если их можно будет взять в любой точке города. Каждый десятый респондент добирался бы на них до остановок общественного транспорта, а для четверти самарцев самокаты могут стать единственным транспортом для поездок до работы или учебы. А 18% готовы ездить на самокатах на небольшие расстояния, в пределах одного района.



Сейчас больше трети россиян используют ежедневно больше одного вида транспорта для передвижения по городу. Преимущественно (20%) комбинируют два вида транспорта – такси или личное авто и общественный транспорт – по дороге на работу и учебу. Но есть и те, кто комбинирует три и более видов транспорта в рамках одного маршрута. 51% опрошенных пользуются такси несколько раз в месяц и чаще, в том числе 18% – несколько раз в неделю или даже ежедневно. Каршерингом несколько раз в месяц и чаще пользуются 53% респондентов, среди них 31% несколько раз в неделю.



Больше 40% респондентов отметили, что при необходимости использовать несколько видов транспорта, им хотелось бы иметь все сервисы в одном приложении на смартфоне.