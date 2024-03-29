Ограничение движения на участке М-5 в Самарской области вновь продлили из-за погоды

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Ограничение движения для большегрузов на участке М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург (км 97 — км 128) продлено с 8:00 до 15:00 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Самарской области.

Ограничение продлено в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость), необходимостью обеспечения безопасности дорожного движения и исключения заторовых ситуаций, пишет Волга Ньюс.

"Ориентировочное время окончания временного ограничения движения - 15:00 29 марта (время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий и обеспечения безопасности дорожного движения)", - отмечается в сообщении.

Напомним, указанный участок был закрыт с 14:00 28 марта. Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (929) 769-49-19.