Новый подъезд к Самаре из Ульяновска спроектируют в 2023 году

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Проектирование подъезда к Самаре из Ульяновска закончат уже в 2023 году. Об этом шла речь во время рабочей встречи главы Ульяновской области и руководителя Федерального дорожного агентства 20 февраля в Москве.

"В части федеральной сети дорог на территории области в этом году планируется завершить проектирование двух объектов строительства и реконструкции автодороги Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск (подъезд к Самаре), который включает в себя участок строительства обхода рабочего посёлка Чердаклы, а также новый обход посёлков Лесной и Мулловка. Это позволит обеспечить безопасность дорожного движения, так как транзитный поток грузовых и легковых автомобилей будет проходить вне населённых пунктов." - сообщили в правительстве Ульяновской области.

Торги на работы были проведены еще в ноябре прошлого года. Строительная длина дороги составляет почти 13 километров. Планируется, что работы будут завершены до 2027 года, пишет ГТРК Самара.