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Новый электробус «Генерал» вышел на обкатку в Самаре

4 декабря 2024 15:31
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Он отправился в путь по самарским трассам, пока без пассажиров.

Сегодня после комиссионной приемки новый электробус модели 62181 «Генерал» впервые «вышел в свет». Он отправился в путь по самарским трассам, пока без пассажиров.

Сначала состоялась обкатка на территории троллейбусного депо № 1, а затем на маршруте № 108. Поскольку электробус заявлен разработчиками и производителем как инновационный, с удлиненным автономным ходом в среднем до 100 километров, в настоящее время водители испытывают это на практике. 

Для опытной эксплуатации электробуса разработчики и производитель выделяют бригаду технической поддержки.

Тестовые пассажирские рейсы будут проходить по маршруту №108. Они продлятся 2 месяца. В дальнейшем будет принято решение о необходимости закупки электробуса, с учетом возможностей финансирования новых федеральных проектов и программ на 2025-2026 гг.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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