Новый автобусный маршрут свяжет Волжский район с Самарой

235

С 12 августа в Самарской области стартуют перевозки пассажиров по регулируемому тарифу по двум межмуниципальным автобусным маршрутам, курсирующим между Волжским районом и городом Самарой.

Так, с указанной даты будет работать новый маршрут № 108В «Город Самара (Губернский рынок) - микрорайон Южный город (Волжский район Спорткомплекс Южный)». Автобусы будут заезжать в микрорайон Волгарь, где расположена новая поликлиника.

Ежедневно перевозчик с 6.00 до 22.10 должен осуществлять по 11 рейсов в обе стороны. Контрактом на перевозку предусмотрено использование 4 транспортных средств с возможностью перевозки маломобильных пассажиров вместимостью не менее 52 человек и минимальным количеством мест для сидения не менее 19. Стоимость проезда составит 38 рублей.

Также на регулируемый тариф переведен маршрут № 474 «Город Самара (ст.м. Победа) – поселок Алексеевка (Нижняя Алексеевка)». На маршруте предусмотрено ежедневно с 5.00 до 22.30 более 30 рейсов в каждую сторону. Перевозки будут выполняться 7 автобусами малого класса. Стоимость проезда составит 55 рублей.

Отметим, что количество рейсов и пассажировместимость транспортных средств определены с учетом сложившегося пассажиропотока. В то же время, в ходе исполнения контрактов, которые заключены до конца 2024 года, министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области будет вестись мониторинг пассажиропотока, что позволит внести изменения в расписание и количество транспорта на маршрутах в новых контрактах на перевозку пассажиров.

Перевозки по регулируемому тарифу позволяют заказчику предъявить жесткие требования к перевозчику и осуществлять полноценный контроль за работой маршрута. Так, согласно заключенным контрактам перевозчик обязан строго соблюдать указанное в государственном контракте расписание движения транспортных средств, а также выполнять перевозки пассажиров новым подвижным составом.

В настоящее время в Самарской области помимо указанных маршрутов перевозки по регулируемым тарифам осуществляются на межмуниципальных маршрутах № 119 «г. Самара (ПАВ) - п. Гранный (г. Новокуйбышевск)», № 139 «г. Самара (а/с Аврора) - п. Рощинский», № 177 «г. Самара (ПАВ) - п. Преображенка».

В настоящее время, по поручению главы региона Вячеслава Федорищева, разрабатываются варианты развития общественного транспорта, в том числе пригородных маршрутов, ведется поэтапная модернизация дорожной инфраструктуры, запланирована покупка нового подвижного состава за счет участия в федеральных программах, а также перевод пригородных маршрутов на работу по регулируемому тарифу, что позволит контролировать перевозчика, в том числе в части соблюдения графика движения и количества подвижного состава.