Новый автобусный маршрут свяжет Волжский район с Самарой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Во время проведении спортивного мероприятия.
В День физкультурника, в Самаре ограничат движение транспорта
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Промышленности, в районе пересечения с Измайловским переулком
4 тур. 19 сентября, четверг - «Спартак» – «Крылья Советов»..
Расписание матчей второго круга Fonbet Кубка России
Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящей неделе
8 тур. 13 сентября, Пт, 21:15 «Рубин» – «Крылья Советов».
Стал известен точный календарь матчей Мир РПЛ до 14 тура
Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде с одной медалью
Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде с одной медалью
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С.
10 августа в Самарской области ожидается дождь, гроза, до +24°С
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 86.56
0.61
EUR 94.13
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Новый автобусный маршрут свяжет Волжский район с Самарой

9 августа 2024 16:10
235
Автобусы будут заезжать в микрорайон Волгарь, где расположена новая поликлиника.

С 12 августа в Самарской области стартуют перевозки пассажиров по регулируемому тарифу по двум межмуниципальным автобусным маршрутам, курсирующим между Волжским районом и городом Самарой.

Так, с указанной даты будет работать новый маршрут № 108В «Город Самара (Губернский рынок) - микрорайон Южный город (Волжский район Спорткомплекс Южный)». Автобусы будут заезжать в микрорайон Волгарь, где расположена новая поликлиника.

Ежедневно перевозчик с 6.00 до 22.10 должен осуществлять по 11 рейсов в обе стороны. Контрактом на перевозку предусмотрено использование 4 транспортных средств с возможностью перевозки маломобильных пассажиров вместимостью не менее 52 человек и минимальным количеством мест для сидения не менее 19. Стоимость проезда составит 38 рублей.

Также на регулируемый тариф переведен маршрут № 474 «Город Самара (ст.м. Победа) – поселок Алексеевка (Нижняя Алексеевка)». На маршруте предусмотрено ежедневно с 5.00 до 22.30 более 30 рейсов в каждую сторону. Перевозки будут выполняться 7 автобусами малого класса. Стоимость проезда составит 55 рублей.

Отметим, что количество рейсов и пассажировместимость транспортных средств определены с учетом сложившегося пассажиропотока. В то же время, в ходе исполнения контрактов, которые заключены до конца 2024 года, министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области будет вестись мониторинг пассажиропотока, что позволит внести изменения в расписание и количество транспорта на маршрутах в новых контрактах на перевозку пассажиров.

Перевозки по регулируемому тарифу позволяют заказчику предъявить жесткие требования к перевозчику и осуществлять полноценный контроль за работой маршрута. Так, согласно заключенным контрактам перевозчик обязан строго соблюдать указанное в государственном контракте расписание движения транспортных средств, а также выполнять перевозки пассажиров новым подвижным составом.

В настоящее время в Самарской области помимо указанных маршрутов перевозки по регулируемым тарифам осуществляются на межмуниципальных маршрутах № 119 «г. Самара (ПАВ) - п. Гранный (г. Новокуйбышевск)», № 139 «г. Самара (а/с Аврора) - п. Рощинский», № 177 «г. Самара (ПАВ) - п. Преображенка».

В настоящее время, по поручению главы региона Вячеслава Федорищева, разрабатываются варианты развития общественного транспорта, в том числе пригородных маршрутов, ведется поэтапная модернизация дорожной инфраструктуры, запланирована покупка нового подвижного состава за счет участия в федеральных программах, а также перевод пригородных маршрутов на работу по регулируемому тарифу, что позволит контролировать перевозчика, в том числе в части соблюдения графика движения и количества подвижного состава.

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во время проведении спортивного мероприятия.
09 августа 2024, 19:18
В День физкультурника, в Самаре ограничат движение транспорта
Во время проведении спортивного мероприятия. Общество
47
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы.
09 августа 2024, 19:12
В Самаре ограничат движение транспорта по улице Промышленности, в районе пересечения с Измайловским переулком
В связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы. Транспорт
62
4 тур. 19 сентября, четверг - «Спартак» – «Крылья Советов»..
09 августа 2024, 19:00
Расписание матчей второго круга Fonbet Кубка России
4 тур. 19 сентября, четверг - «Спартак» – «Крылья Советов».. Футбол в Самаре
83
В центре внимания
Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.
9 августа 2024  18:41
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке
133
Вячеслав Федорищев дал поручения по итогам рабочей поездки в Отрадный
9 августа 2024  16:27
Глава региона Вячеслав Федорищев встретился с жителями Отрадного
158
Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона
9 августа 2024  13:53
Все желающие самарцы могут поучаствовать в составлении карты культурных достопримечательностей региона
211
В Самарской области вводят единый стандарт поддержки участников СВО и их семей.
8 августа 2024  19:39
Ветеранам труда Самарской области вернут выплаты вне зависимости от размера пенсии
555
В настоящее время в паллиативной помощи нуждаются более 25 тысяч взрослых и 305 детей.
8 августа 2024  17:54
Вячеслав Федорищев и Анна Федермессер обсудили развитие в регионе паллиативной помощи и строительство хосписа
657
Весь список