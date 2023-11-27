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Названы самые опасные для российских автомобилистов города

27 ноября 2023 13:14
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Названы самые опасные для российских автомобилистов города

Наиболее опасные для водителей города – Великий Новгород, Омск и Ростов-на-Дону. К такому выводу пришли специалисты страховой компании «Согласие», изучив статистику «тотальных аварий» – ДТП с конструктивной гибелью автомобиля.   

По оценкам аналитиков, в этих городах с начала 2023 года чаще всего происходили серьёзные происшествия на дорогах, в результате которых ремонтировать машину становилось нецелесообразно. Показатели частоты «тотальных» ДТП там самые высокие.

Далее следуют Киров и Вологда с частотой ДТП чуть более 0,90 %. Во второй пятерке антирейтинга – Владимир, Ижевск, Екатеринбург, Саратов и Казань (0,90-0,66 %).

Из топ-10 городов-лидеров, где чаще всего фиксируются разрушительные аварии, в этом году выбыли Москва и Санкт-Петербург. В 2022 году Северная столица занимала пятую строчку антирейтинга. Москва – десятую.

«В целом уровень тоталей, по внутренней статистике компании, снизился на 34 % в этом году по сравнению с тем же периодом 2022 г. Тоталь (или конструктивная гибель транспортного средства) признается страховщиком в тех случаях, когда стоимость ремонта поврежденного автомобиля превышает установленный порог от той суммы, на которую застрахована машина. На фоне резкого роста цен на автомобили и запчасти многие наши клиенты увеличили страховую сумму по полисам каско до уровня рыночной стоимости транспортного средства. Таким образом, при происшествиях с автомобилем с учетом увеличенной страховой суммы проводился дорогостоящий ремонт, а не оформлялось возмещение на условиях конструктивной гибели», – пояснили эксперты «Согласия». 

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