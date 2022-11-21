Начальник ОГИБДД по Самаре назвал причины пробок на дорогах

Я нашел ошибку
Главные новости:
аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
Самарский аллерголог-иммунолог рассказал, как укрепить иммунитет ребенка в любом возрасте
В Самаре власти расторгли контракт на проектирование новой набережной
В Самаре власти расторгли контракт на проектирование новой набережной
Самарец в Оренбургской области убил трех косуль
Самарец в Оренбургской области убил трех косуль
Россияне могут пересчитать плату за вывоз мусора при отпуске
Россияне могут пересчитать плату за вывоз мусора при отпуске
Резидент «Жигулевской долины» выступил экспертом на круглом столе по импортозамещению в сфере ТЭК в Совете Федерации РФ
Резидент «Жигулевской долины» выступил экспертом на круглом столе по импортозамещению в сфере ТЭК в Совете Федерации РФ
Молодая автомобилистка из Жигулевска разъезжала с поддельными правами по Тольятти
Молодая автомобилистка из Жигулевска разъезжала с поддельными правами по Тольятти
«Крылья Советов» оштрафованы после матча с «Ростовом»
«Крылья Советов» оштрафованы после матча с «Ростовом»
В Самарской области 191 человек заболел коронавирусом за сутки
В Самарской области 191 человек заболел коронавирусом за сутки
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
-0.02
EUR 62.45
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Начальник ОГИБДД по Самаре назвал причины пробок на дорогах

21 ноября 2022 11:28
210
Начальник ОГИБДД по Самаре назвал причины пробок на дорогах

Руководитель отдела ГИБДД по Самаре Алексей Маслов назвал причины пробок в городе и рассказал о мерах по их минимизации. В частности, речь идет о заторах на крупных магистралях — Московском шоссе и улице Ново-Садовой.

По словам Алексея Маслова, одна из причин — увеличение количества транспорта на дорогах. Вторая — дисциплина водителей. Автомобилисты выезжают на перекресток, когда пробка образуется уже сразу за пересечением. В итоге авто перекрывает проезд машин по перпендикулярным улицам. Заторы на перекрестках составляют 90% от общего числа.

Нередко пробки образуются из-за колеи на дорогах — автомобилистам приходится снижать скорость, чтобы не попасть ненароком в ДТП. Еще одна причина — оставление машин на обочинах, особенно в зимний период, когда дороги из-за снега сильно сужаются.

Начальник ОГИБДД по Самаре рассказал, как решаются эти проблемы. Во-первых, на участках, где чаще всего образуются заторы, меняют режим работы светофоров. По словам Алексея Маслова, изменения коснулись «регулировщиков» на съездах с новой эстакады на Ново-Садовой — у гостиницы «Ренессанс», на Советской Армии, в районе магазина «Турист», на Шверника и около Загородного парка. Как пишет 63.ru, в случае крайней необходимости на дороги выходят наряды ГАИ. Они регулируют движение в ручном режиме.

Корректировки вносят и на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры, где тоже в часы пик образуются сильные заторы. Там есть дополнительная реверсивная полоса. Также на этом участке добавили секции на съезд на Московское шоссе и на улицу Авроры. Решить проблему с заторами у ЦАВ планируется и с помощью продления Авроры до Ново-Садовой.

Что касается колеи на дорогах, то на таких участках ГИБДД вводит ограничение скорости до 40-50 км/ч. Такое делали на Южном шоссе и Демократической. Запрет снимают после того, как проезжую часть приводят в порядок, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
21 ноября 2022  10:39
В Самаре открывается XXVIII Международный конкурс молодых музыкантов им. Д.Б. Кабалевского
155
В холле  3-го этажа размещены стенды, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, копии фотографий и документов
18 ноября 2022  20:41
Дмитрий Азаров и Никита Высоцкий открыли в Самаре выставку «Высоцкий в Куйбышеве»
854
Участие приняли представители более 150 компаний и 40 спикеров.
18 ноября 2022  16:26
Запрос промышленников на отечественный софт: Дмитрий Азаров открыл межрегиональную IТ-конференцию в Самаре
3748
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
18 ноября 2022  13:43
Бизнес-итоги года в Самарской области подведут на форуме «Мой бизнес 63. Время новых решений»
703
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
18 ноября 2022  11:59
Самарские службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада
536
Весь список