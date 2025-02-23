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На улицы Самары выпустят старый трамвай

23 февраля 2025 12:59
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На улицы Самары выпустят старый трамвай

В самарском муниципальном предприятии «Трамвайно-троллейбусное управление» готовят к выходу на маршрут чешский вагон «Tatra T3», выпущенный в 70-х годах ХХ века.

— В настоящее время состав находится в ремонтной зоне. Его перекрашивают, чтобы добиться полного соответствия трамваям, находившимся на линии более 50 лет назад, — сообщили в администрации

Электротранспорт уже готовится пройти регламентную процедуру технического осмотра, после которой будет определен маршрут. «Tatra T3» включен в число экспонатов выставки к 110-летию самарского трамвая, и в городском депо предоставили подвижной состав, действительно курсировавший по областной столице. Салон вагона украсит фотогалерея об истории движения электротранспорта в Самаре.

— В дальнейшем, после празднования юбилея самарского трамвая, выставочный экземпляр планируется задействовать в регулярных пассажирских перевозках, — заявили в мэрии.

Также в администрации напомнили: юбилей будет отмечаться во вторник, 25 февраля, пишет 63.ру.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: Городской транспорт

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