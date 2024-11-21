На «Транспортной неделе» в Москве обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области

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Первый заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов принял участие в работе XVIII Международного форума и выставки «Транспорт России». В ходе главного ежегодного отраслевого мероприятия он посетил заседание комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Государственной Думы Федерального Собрания РФ «О мерах по развитию внутреннего водного транспорта», семинар «Эффекты реализации и перспективы развития интеллектуальных транспортных систем в субъектах Российской Федерации», а также пленарную дискуссию «Эффективная транспортная система. Ключевые элементы» и другие площадки форума.

С целью обсуждения актуальных для области вопросов в сфере транспортного сообщения Сергей Карпов провел ряд рабочих встреч.

Так, на встрече с Транспортным научно-исследовательским и проектным институтом «МосТрансПроект» обсудили разработку стратегии транспортной реформы в Самарской области, а также региональных стандартов транспортного обслуживания, учитывающих все виды общественного транспорта, в том числе речного и железнодорожного. «Институт готов оказать региону всестороннюю помощь с учетом наработанных компетенций и успешного опыта реализации множества проектов в сфере развития общественного транспорта в Москве», - отметил первый заместитель областного минтранса.

С министром транспорта Кировской области Алексеем Петряковым проработали возможность организации субсидируемых авиаперевозок между Самарой и Кировым в 2025 году, а с компанией «Ростелеком» участие во внедрении в регионе Интеллектуальной транспортной системы. Также Сергей Карпов встретился с представителями Уфимского трамвайно-троллейбусного завода, АО «ДСК «Автобан», строительной компанией ООО «МежРегионСтрой».