На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели

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В связи с опасными погодными явлениями, временным ограничением движения на федеральных и региональных автодорогах Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта! Будьте внимательны и осторожны.

Вниманию водителей! Введено временное ограничение движения для транспортных средств



По информации ГКП «АСАДО» поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями прекращено движение для маршрутных транспортных средств на участке с 21 по 161 км автомобильной дороги регионального значения «Самара – Бугуруслан» (г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, м.р. Волжский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Похвистневский).



На 13 участках для всех транспортных средств на автодорогах общего пользования в 8 муниципальных районах:

1. с 2 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Пестравка – Марьевка – Воронцовский» (м.р. Пестравский);

2. с 1 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Урал – Орловка» (м.р. Сергиевский);

3. с 1 по 3 км автомобильной дороги местного значения «Урал – Нива» (м.р. Сергиевский);

4. с 1 по 8 км автомобильной дороги местного значения «Средняя Быковка – Знаменка – Владимировка» (м.р. Елховский);

5. с 3 по 5 км автомобильной дороги местного значения «Кинель-Черкассы – Урал – Александровка – Хилково – Безречье» (м.р. Кинель-Черкасский);

6. с 5 по 17 км автомобильной дороги местного значения «Отрадный – Первомайский» (м.р. Кинель-Черкасский);

7. с 16 по 20 км автомобильной дороги местного значения «Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Новая Быковка – Белый Ключ – Николаевка» (м.р. Кошкинский);

8. с 0 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Белый Ключ – Спасское» (м.р. Кошкинский);

9. с 1 по 14 км автомобильной дороги местного значения «Алексеевский – Чагринка – Медведевский – Колокольцовка» (м.р. Красноармейский);

10. с 0 по 10 км автомобильной дороги местного значения «Самара – Волгоград – Куйбышевский – Встречный» (м.р. Красноармейский);

11. с 0 по 8 км автомобильной дороги местного значения «Челно-Вершины – Шентала – ж/д разъезд Кондурча» (м.р. Шенталинский);

12. с 0 по 2 км автомобильной дороги местного значения «Клявлино – Шентала – Татарское Абдикеево» (м.р. Шенталинский);

13. с 0 по 9 км автомобильной дороги местного значения «Бузаевка – Чубовка – Урал – Муханово» (м.р. Кинельский).



Ориентировочное время восстановления движения 18.00 17.01.2024.