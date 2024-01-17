На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели

Я нашел ошибку
Главные новости:
Первый контрольный матч на сборе «Крылья» проведут 24 января
Первый контрольный матч на сборе «Крылья» проведут 24 января
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым не стоит погружаться в ледяную прорубь
Из-за непогоды самолеты вместо Казани садились в Самаре
Из-за непогоды самолеты вместо Казани садились в Самаре
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области сегодня были пробки в 10 баллов
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В Самарской области растет заболеваемость ОРВИ
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России захотели разрешить брать больше одной льготной ипотеки
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
В России стартует просветительская программа для представителей туристической отрасли «Лига экскурсоводов»
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Японские стоматологические материалы без разрешительных документов пытались вывезти в Узбекистан
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.65
-0.03
EUR 95.6
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели

17 января 2024 10:23
138
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели

В связи с опасными погодными явлениями, временным ограничением движения на федеральных и региональных автодорогах Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта! Будьте внимательны и осторожны. 

Вниманию водителей! Введено временное ограничение движения для транспортных средств

По информации ГКП «АСАДО» поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями прекращено движение для маршрутных транспортных средств на участке с 21 по 161 км автомобильной дороги регионального значения «Самара – Бугуруслан» (г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, м.р. Волжский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Похвистневский).

На 13 участках для всех транспортных средств на автодорогах общего пользования в 8 муниципальных районах:

  • 1. с 2 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Пестравка – Марьевка – Воронцовский» (м.р. Пестравский);
  • 2. с 1 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Урал – Орловка» (м.р. Сергиевский);
  • 3. с 1 по 3 км автомобильной дороги местного значения «Урал – Нива» (м.р. Сергиевский);
  • 4. с 1 по 8 км автомобильной дороги местного значения «Средняя Быковка – Знаменка – Владимировка» (м.р. Елховский);
  • 5. с 3 по 5 км автомобильной дороги местного значения «Кинель-Черкассы – Урал – Александровка – Хилково – Безречье» (м.р. Кинель-Черкасский);
  • 6. с 5 по 17 км автомобильной дороги местного значения «Отрадный – Первомайский» (м.р. Кинель-Черкасский);
  • 7. с 16 по 20 км автомобильной дороги местного значения «Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Новая Быковка – Белый Ключ – Николаевка» (м.р. Кошкинский);
  • 8. с 0 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Белый Ключ – Спасское» (м.р. Кошкинский);
  • 9. с 1 по 14 км автомобильной дороги местного значения «Алексеевский – Чагринка – Медведевский – Колокольцовка» (м.р. Красноармейский);
  • 10. с 0 по 10 км автомобильной дороги местного значения «Самара – Волгоград – Куйбышевский – Встречный» (м.р. Красноармейский);
  • 11. с 0 по 8 км автомобильной дороги местного значения «Челно-Вершины – Шентала – ж/д разъезд Кондурча» (м.р. Шенталинский);
  • 12. с 0 по 2 км автомобильной дороги местного значения «Клявлино – Шентала – Татарское Абдикеево» (м.р. Шенталинский);
  • 13. с 0 по 9 км автомобильной дороги местного значения «Бузаевка – Чубовка – Урал – Муханово» (м.р. Кинельский).


Ориентировочное время восстановления движения 18.00 17.01.2024.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024, 13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
Местные жители месяц назад публично жаловались на работу автобусов двух маршрутов. Транспорт
546
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024, 13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
Жители Шенталинского района, в том числе областного центра Шентала и населенных пунктов, расположенных по пути следования дороги, с нетерпением ждут... Благоустройство
606
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024, 11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
Для логотипа использовали синий и розовый цвета. Общество
390
В центре внимания
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
17 января 2024  10:23
На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели
133
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
16 января 2024  13:40
В Самаре планируют увеличить количество некоторых автобусов
546
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
16 января 2024  13:29
В Шенталинском районе по нацпроекту отремонтируют региональную трассу «Исаклы – Шентала» - Крепость-Кондурча
608
В России презентовали официальную символику Года семьи
16 января 2024  11:22
В России презентовали официальную символику Года семьи
391
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
16 января 2024  09:45
Продлено временное ограничение движения для маршрутных транспортных средств в Самарской области
353
Весь список