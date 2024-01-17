На ряде автодорог Самарской области опять ограничили движение из-за метели

В связи с опасными погодными явлениями, временным ограничением движения на федеральных и региональных автодорогах Самарской области, Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта! Будьте внимательны и осторожны.
Вниманию водителей! Введено временное ограничение движения для транспортных средств
По информации ГКП «АСАДО» поступило сообщение о том, что в связи с неблагоприятными погодными условиями прекращено движение для маршрутных транспортных средств на участке с 21 по 161 км автомобильной дороги регионального значения «Самара – Бугуруслан» (г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, м.р. Волжский, м.р. Кинельский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Похвистневский).
На 13 участках для всех транспортных средств на автодорогах общего пользования в 8 муниципальных районах:
- 1. с 2 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Пестравка – Марьевка – Воронцовский» (м.р. Пестравский);
- 2. с 1 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Урал – Орловка» (м.р. Сергиевский);
- 3. с 1 по 3 км автомобильной дороги местного значения «Урал – Нива» (м.р. Сергиевский);
- 4. с 1 по 8 км автомобильной дороги местного значения «Средняя Быковка – Знаменка – Владимировка» (м.р. Елховский);
- 5. с 3 по 5 км автомобильной дороги местного значения «Кинель-Черкассы – Урал – Александровка – Хилково – Безречье» (м.р. Кинель-Черкасский);
- 6. с 5 по 17 км автомобильной дороги местного значения «Отрадный – Первомайский» (м.р. Кинель-Черкасский);
- 7. с 16 по 20 км автомобильной дороги местного значения «Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки – Новая Быковка – Белый Ключ – Николаевка» (м.р. Кошкинский);
- 8. с 0 по 4 км автомобильной дороги местного значения «Белый Ключ – Спасское» (м.р. Кошкинский);
- 9. с 1 по 14 км автомобильной дороги местного значения «Алексеевский – Чагринка – Медведевский – Колокольцовка» (м.р. Красноармейский);
- 10. с 0 по 10 км автомобильной дороги местного значения «Самара – Волгоград – Куйбышевский – Встречный» (м.р. Красноармейский);
- 11. с 0 по 8 км автомобильной дороги местного значения «Челно-Вершины – Шентала – ж/д разъезд Кондурча» (м.р. Шенталинский);
- 12. с 0 по 2 км автомобильной дороги местного значения «Клявлино – Шентала – Татарское Абдикеево» (м.р. Шенталинский);
- 13. с 0 по 9 км автомобильной дороги местного значения «Бузаевка – Чубовка – Урал – Муханово» (м.р. Кинельский).
Ориентировочное время восстановления движения 18.00 17.01.2024.