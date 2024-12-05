На мостовом переходе «Кировский» в Самаре будет временно ограничено движение

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8 и 9 декабря 2024 года с 00:00 до 6:00 на мостовом переходе «Кировский» в Самаре будет ограничено движение автомобильного транспорта по крайним правым полосам в связи с модернизацией системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК).

Система обеспечивает возможность мониторинга состояния моста в реальном времени для своевременного информирования инженерно-технических служб и повышения безопасности дорожного движения.

Завершающей стадией работ по модернизации СМИК является калибровка датчиков. Данные работы требуют временного ограничения движения для фиксации показаний датчиков состояния моста в «свободном» состоянии и нагрузкой.

Просим с пониманием отнестись к проведению работ и заранее планировать маршрут движения.