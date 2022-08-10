На маршруте Самара-Ширяево станет больше рейсов скоростного судна "Валдай"

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На маршруте Самара-Ширяево-Самара с 12 по 14 августа увеличат количество рейсов скоростного судна на подводных крыльях "Валдай-45Р", сообщило министерство туризма Самарской области.

В эти дни судно будет курсировать 8 раз в каждом направлении вместо 4 существующих.



Ежедневно жители и гости области смогут отправиться с речного вокзала Самары в 9:00, 9:30, 11:00, 11:30, 15:30, 16:00, 17:30 и в 18:00. Из Ширяева можно будет уехать в 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 16:30, 17:00, 18:30 и 19:00.



На Валдае до Ширяева можно добраться всего за 45 минут. Судно развивает скорость до 65 км/ч, пишет Сова.

Фото: Министерство туризма Самарской области