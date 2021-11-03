На линию самарского метро в преддверии Дня народного единства вышел «краеведческий вагон»

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Старый деревянный речной вокзал на Некрасовском спуске, кафедральный собор, находившийся ранее в районе современной площади им. Куйбышева, и памятник Александру II, располагавшийся на Алексеевской площади (сейчас – площадь Революции) уже утрачены, но не перестают быть частью богатой истории нашего края. Именно эта идея вдохновила инициативного горожанина, 16-летнего студента-первокурсника Самарского финансово-экономического колледжа Андрея Новичкова на разработку дизайн-проекта, который нашел свое воплощение в одном из вагонов самарского метрополитена.

«Главной идеей проекта «infoгород» стало отображение фактов о нашем городе и об объектах, которые были, к сожалению, утеряны. Сама идея возникла еще в июле, два месяца ушло на разработку и столько же на реализацию, – рассказал Андрей Новичков. – Я обратился за поддержкой к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и Администрации Самары. Работал во взаимодействии с региональным министерством транспорта и автомобильных дорог, изучал архивы городского департамента культуры, также использовал информацию из Интернета, чтобы подобрать нужный материал. Инициативу поддержали другие профильные департаменты, муниципальные предприятия и учреждения областной столицы. Так получился тематический вагон. Лейтмотив – «Самара, которую мы не знаем».

В преддверии Дня народного единства вагон был выпущен на линию, у поезда он головной.

«Как только мы получили обращение из департамента транспорта о том, что появилась такая идея, откликнулись быстро: подобрали вагон, который смогли оформить согласно проекту. Трудились совместно с МБУ «Самараинформресурс», которое изготовило материалы на самоклеющейся основе. Теперь у нас курсирует вагон с интересной и полезной информационной составляющей. Не тратя время в библиотеке, не засиживаясь за компьютером, а просто зайдя в вагон, пассажир сможет познакомиться с историей Самары. Отмечу, что все материалы, использовавшиеся при оформлении, соответствуют всем требованиям пожарной безопасности», – сообщил заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Горожане такими изменениями салона только рады.

«Удивлена! Не хочется даже выходить на своей станции – нужно все изучить. Посмотрите, здесь и о памятнике Александру II, и об истории улицы Ленинградской. В следующий раз я буду ждать именно этот состав, обойду вагон и все прочитаю, – поделилась впечатлениями жительница Самары Лидия Долгополова. – Такие проекты особенно важны для молодого поколения, расширения их познаний о родном городе».

«Очень хорошая идея. Успела пока прочесть о речном вокзале, даже не знала, что он был на Некрасовском спуске. Это нужный проект, благодаря которому можно познакомиться с историей Самары, чтобы и дети знали, и взрослые», - отметила Наталья Кузнецова.

«Я тоже решил проехаться в этом вагоне – мне было интересно, какова реакция пассажиров. Действительно, многим интересно. Садятся, читают, – говорит инициатор проекта. – В салоне размещен и QR-код. Все, кто побывал в тематически оформленном вагоне, отсканировав этот код, могут пройти опрос и сделать свой выбор в пользу развития информационного проекта».

Андрей Новичков не исключает намерения в дальнейшем претендовать на грант. У молодого, но уже активного общественника есть и другие идеи. Они связаны с космической, спортивной, поэтической, топонимической, молодежной тематиками.

Фото: администрация Самары