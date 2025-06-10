Мобильные кассы "Аэрофлота" разгрузили офлайн-аналог более чем на 70%

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Мобильные кассы "Аэрофлота" на стойках регистрации и гейтах (выходах на посадку) разгрузили офлайн-кассы более чем на 70%, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский, пишет Смотрим.

По его словам, такие кассы внедрили в Шереметьеве осенью 2024 года. В марте 2025-го они появились в аэропорту Красноярска. Компания планирует развернуть аппараты практически по всей сети, отметил он.

"Уже более 70% услуг, которые раньше оплачивались в офлайн-кассах, сейчас оплачиваются на мобильных кассах на стойках регистрации, что существенно упрощает и ускоряет все процедуры для пассажира", — подчеркнул Александровский.

Помимо этого, компания внедрила в Шереметьеве стойки саморегистрации, добавил гендиректор "Аэрофлота".