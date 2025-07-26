Минтранс актуализирует транспортную стратегию России до 2030 года

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Министерство транспорта РФ до 1 декабря 2025 года подготовит новую версию транспортной стратегии России до 2030 года, добавив новые направления. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Глава кабмина назвал задачи, выполнение которых должно быть отражено в новом стратегическом документе. В актуализированной версии внимание будет уделено обеспечению лидерства РФ в применении беспилотных технологий на транспорте и развитию инфраструктуры новых регионов.

Также в документ включат положения о повышении доступности опорных населенных пунктов, реконструкции внутренних водных путей и расширении сфер применения водных видов транспорта. Стратегия также будет содержать прогноз вплоть до 2035 года.

Кроме того, Минтрансу поставлена задача представить концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса РФ до 2035 года, пишет Смотрим.