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Минпромторг намерен ввести маркировку автомобильных жидкостей

30 апреля 2025 10:38
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Минпромторг намерен ввести маркировку автомобильных жидкостей

Минпромторг РФ намерен ввести маркировку автомобильных жидкостей из-за массового распространения контрафактной продукции, а также усилить контроль за оборотом метанола, поскольку он используется для производства подделок, несмотря на запрет, сообщают "Известия".

Доля подделок среди омывающих и охлаждающих жидкостей в розничной торговле достигла почти 40%, уточняет издание со ссылкой на продавцов автомобильных комплектующих. Ожидается, что Госдума уже в мае рассмотрит во втором чтении законопроект Минпромторга, призванный бороться с фальсификатами.

"Использование некачественной автохимии может привести к серьезным проблемам – от коррозии системы охлаждения до отказа тормозов, повреждения двигателя", – приводят "Известия" слова Илариона Демчикова, директора по маркетингу площадки продажи запчастей Emex.

Новый закон позволит Минпромторгу разработать перечень разрешенных метанолсодержащих товаров, торговля не попавшими в реестр жидкостями будет запрещена. Согласно разрабатываемым правилам об обороте метанола, технические жидкости, содержащие метиловый спирт, также будут подлежать специальной маркировке. За соблюдением требований будет следить назначенный правительством орган.

Эксперты подчеркивают, что проблема распространенности контрафактных продуктов наиболее остра именно в недорогих сегментах рынка. Так, по оценкам специалистов, в прошлом году от 25-35% автохимии составляли контрафактные товары, в некоторых российских регионах эта цифра доходила до половины всего объема продаж.

Общественная потребительская инициатива уверена, что новые меры позволят значительно сократить объем нелегальной продукции на автомобильном рынке, пишет Смотрим. 

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