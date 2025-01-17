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Минэкономразвития: в России число электроавтомобилей превысило 60 тысяч

17 января 2025 10:45
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Минэкономразвития: в России число электроавтомобилей превысило 60 тысяч

Число электроавтомобилей в России выросло на треть по сравнению с прошлым годом и составило 60 тысяч, сообщают "Известия" с ссылкой на данные Минэкономразвития.

В рамках запущенного в 2023 году эксперимента, суть которого заключалась в возможности электромобилей бесплатно ездить по платным трассам, количество проездов электрокаров по этим трассам достигло 1,1 миллиона. Рост за последний год составил 150%. Всего бесплатно совершено более 315 тысяч проездов.

За два года бесплатный проезд по платным федеральным трассам среди владельцев электрокаров стал очень популярен, заявил замминистра экономического развития России Михаил Каминский.

"Кроме того, правительством внедряются стимулирующие меры: субсидирование на приобретение, льготы по транспортному налогу, парковкам. Идет активное расширение сети электрозарядных станций", – добавил он.

Кабмин в начале января продлил срок эксперимента до конца года. Но такая льгота теперь будет работать только для машин российского производства. Это направлено на стимулирование спроса на отечественные электроавтомобили, такие как машины бренда Evolute (липецкого завода "Моторинвест"), Московского автомобильного завода "Москвич", электрогрузомобилей от компании "ЭМ-Рус", моделей "Газель e-NN", "Газель e-City" от ГАЗ, Lada e-Largus, Lada Ellada, "Амберавто А5" от калининградского предприятия "Автотор".

Для бесплатного проезда в рамках эксперимента в список вошли следующие автомобильные трассы: М-1 "Беларусь" (включая "Обход Одинцова"), М-3 "Украина", М-4 "Дон", М-11 "Нева", М-12 "Восток", Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД).

Согласно разработанной Минэкономразвития и Минпромторгом концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта, в России к 2030 году планируется выпускать электрокары в количестве не менее 10% от общего объема производства транспортных средств. Также планируется ввести в эксплуатацию более 25 тысяч быстрых зарядных станций. По данным Минэкономразвития, в рамках концепции было произведено более 13 тысяч электроавтомобилей и введено в эксплуатацию свыше 2,2 тысячи быстрых зарядных станций с 2022 по 2024 год.

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