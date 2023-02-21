"Ласточки" с 23 по 26 февраля будут останавливаться на Мастрюковских озерах

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На время проведения зимнего Грушинского фестиваля в маршрут электричек "Ласточка" внесут временные изменения. Об этом сообщила Самарская пригородная пассажирская компания, пишет Сова.

23, 24, 25 и 26 февраля поезд будет делать дополнительную остановку на платформе имени Валерия Грушина. Таким образом, добраться до Мастрюковских озер, где проводится фестиваль бардовской песни, будет проще.



Добраться до места проведения любимого многими фестиваля помогут "Ласточки":



- поезд № 7112/7111 Самара (отправление в 08:12) – пл. им. В. Грушина (прибытие в 09:23) – Тольятти (прибытие в 10:11);

- поезд № 7118/7117 Тольятти (отправление в 10:31) – пл. им. В. Грушина (прибытие в 11:22) – Самара (прибытие в 12:30);

- поезд № 7120/7119 Самара (отправление в 14:00) – пл. им. В. Грушина (прибытие в 15:08) – Тольятти (прибытие в 15:57);

- поезд № 7126/7125 Тольятти (отправление в 17:00) – пл. им. В. Грушина (прибытие в 17:48) – Самара (прибытие в 18:56).