когда выгоднее заказывать такси в Новый год в Самаре

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Перед Новым годом тарифы на такси (стоимость подачи, минут и километров в пути) не меняются, но повышенный спрос и нехватка водителей влияют на цену поездок. Яндекс Go рекомендует, когда выгоднее совершать поездки в праздник.

Так, 31 декабря съездить за последними покупками и поздравить близких лучше до 20:00, затем спрос и цены начинают расти. После 22:00 спрос снижается, но ближе к полуночи водители начинают уходить с линии, чтобы успеть за новогодний стол, и машин снова не хватает.



Первого января после боя курантов и до 2:30 многие едут гулять или в гости, а водителей на линии намного меньше, чем в обычную ночь. Наиболее удачное время, чтобы уехать на такси с 2:30 до 4:30. В это время спрос снижается и стоимость поездок тоже.

Утром 1 января заказывать такси лучше с 08:00 до 11:00, в это время больше водителей возвращаются на линию. С 11:00 многие едут поздравлять родственников и друзей, поездки вновь станут более выгодными уже после 15:00.