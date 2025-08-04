Из-за соревнований в Самаре на пять дней ограничат движение на ряде улиц

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В начале августа в Самаре состоятся соревнования в рамках Первенства Самарской области по лыжным гонкам (лыжероллерам). В связи с этим с 13:00 до 18:00 5 августа, с 07:00 до 16:00 6, 7 и 10 августа, а также с 07:00 до 12:30 9 августа будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:



- ул. Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;

- ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- Проезду № 2;

- Проезду № 7.



Также на вышеуказанных улицах с 20:00 4 августа до 17:00 10 августа запрещены остановка и/или стоянка транспорта. Во все дни соревнований ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.



С 13:00 до 18:00 5 августа, с 07:00 до 16:00 6, 7 и 10 августа, с 07:00 до 12:30 9 августа автобусы № 83 и № 88 проследуют по скорректированным трассам:



- маршрут № 83: Московское шоссе – Волжское шоссе – улица Арена 2018 – улица Дальняя (в прямом направлении), улица Дальняя – Московское шоссе (в обратном направлении);

- маршрут № 88: улица Демократическая – Волжское шоссе – улица 2-я Стадионная (в прямом направлении), по тем же улицам – в обратном направлении.



Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.