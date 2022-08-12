Из-за Чемпионата России по роллер спорту в Самаре ограничат движение

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Чемпионата России по роллер спорту» с 08:00 до 16:00 14 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Также на вышеуказанных участках с 06:00 до 16:00 14 августа 2022 года будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.