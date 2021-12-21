Из Самары в Ширяево запустят новое скоростное судно на подводных крыльях

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В Самарской области обновят речной транспорт. Об этом 63.RU сообщили в региональном Минтрансе.

— В 2022 году планируется закупить одно судно на воздушных крыльях «Валдай 45Р». На покупку заложены 5,88 миллиона рублей, — рассказали 63.RU в министерстве.

Новое судно запустят на скоростные перевозки по маршруту от речного вокзала Самары до села Ширяево.

Раньше в Самаре ходили лишь скоростные суда «Восход», но и они в последний раз в рейс выходили в августе 2019 года. До этого их ремонтировали, чтобы они были на ходу до и во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Однако после мундиаля «Восходы» перестали выпускать в рейс. Власти обещали, что летом 2021 года «Восходы» снова запустят в навигацию, но этого не случилось.

Кроме того, в конце 2020 года появилась информация о запуске на Волгу электрокатамарана Ecovolt. Однако эти планы тоже не сбылись из-за проблем собственника судна с пассажирским свидетельством Российского речного регистра.

Параллельно с этим власти Самарской области планируют развивать речное сообщение между другими регионами. В ноябре 2021 года чиновники говорили, что в Самару пустят скоростной флот из других городов России. Суда будут ходить на длинные дистанции по маршрутам Москва — Самара, Нижний Новгород — Самара и другим.