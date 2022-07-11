Из Самары в Калининград планируют запустить рейсы по спецтарифу

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В пятницу, 15 июля, начнется сбор заявок от авиаперевозчиков для обслуживания маршрута «Самара — Калининград». Об этом сообщает региональный минтранс.

Заявки будут собирать до 15 августа 2022 года. Как указано в документах на сайте ведомства, к конкурсу допустят только отечественных перевозчиков.

Победители получат субсидию из регионального бюджета в размере 3,63 млн рублей. Взамен компания-победитель должна будет установить спецтариф для пассажиров.

Пока направление «Самара — Калининград» обслуживает только одна авиакомпания — «Северный ветер». Стоимость билета составляет 10 470 рублей, пишет Другой Город.