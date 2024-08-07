Из Курумоча в Тольятти будет ходить автобус

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В правительстве объявили конкурс по выбору перевозчика.

Добираться из Тольятти до главной воздушной гавани Самарской области станет проще. В региональном Минтрансе анонсировали новый автобусный рейс, который будет курсировать от аэропорта до автограда.

— Объявили открытый конкурс по выбору перевозчика для нового маршрута. Он будет ездить по маршруту Тольятти — Курумоч, доставляя жителей автограда в воздушную гавань и обратно, — сообщили TOLYATTY.RU в ведомстве.

Точная дата запуска нового рейса пока неизвестна. А пока пассажирам, приземлившимся на Самарской земле, можно уехать до автограда рейсом, который следует из столицы региона, пишет 63.ру.

— Речь о маршруте № 607 Самара — Тольятти. Он по-прежнему идет через Курумоч. Сейчас кассу убрали, но автобус по-прежнему останавливается в аэропорту, только приобрести билет можно у водителя, — пояснили в министерстве.