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Глава областного минтранса оценил безопасность железнодорожного вокзала Самары

15 января 2025 12:55
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Глава областного минтранса оценил безопасность железнодорожного вокзала Самары

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов ознакомился с работой железнодорожного вокзала Самары, в том числе в части обеспечения безопасности пассажиров.

Экскурсию по вокзальному комплексу провели представители руководства Куйбышевской железной дороги. Начальник Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов Ваграм Овсепян рассказал Сергею Карпову о мерах, предпринимаемых для защиты пассажиров от чрезвычайных ситуаций.

Работа над повышением безопасности железнодорожного вокзала ведется постоянно. При входе в вокзал на первом и третьем этажах, а также при переходе в перевозочный центр организована работа контрольно-пропускных пунктов, работают системы видеонаблюдения.

Сотрудники вокзала обучены всем необходимым действиям при возникновении опасных ситуаций. Также в целях защиты от актов незаконного вмешательства привлечено подразделение транспортной безопасности ООО «РЖД-транспортная безопасность».

Как отметил министр, современные реалии диктуют необходимость принятия дополнительных мер, в том числе по максимальной детализации порядка действий всех органов, ответственных за обеспечение безопасности крупных транспортных узлов, при возникновении чрезвычайных ситуаций. «В экстренной ситуации необходимо действовать по единому сценарию. Каждый сотрудник, каждый ответственный должен знать, в каком порядке и что он делает, это должно быть прописано до мелочей», - отметил глава областного Минтранса.

Железнодорожный вокзал Самара является визитной карточкой города и самым высоким зданием вокзала в Европе. Общая площадь вокзального комплекса со смотровыми площадками составляет более 27 тысяч квадратных метров. Единовременно вокзал может вместить более 3 800 человек. Ежесуточно вокзал посещает более 9 тысяч пассажиров.

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