ГИБДД не нашла способа обновить автопарк из-за санкций

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Министерство внутренних дел так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей. Уже выделенные на это деньги теперь планируется распределить на «другие цели», следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ».

Ранее поставщиками полицейских машин выступали дилеры Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа, однако в 2022 году МВД даже не объявило тендеры на закупки. Ведомство уверяет, что подразделения ГИБДД уже обеспечены «широким перечнем современных транспортных средств». Однако эксперты предполагают, что в нынешних условиях на российском рынке просто нет крупной партии подходящих для ГИБДД автомобилей локального выпуска.

С 2019 года полиция закупала новые патрульные машины ГИБДД в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели планировалось потратить 35,3 млрд руб. до 2024 года. В 2019—2020 годах по контрактам с дилерами приобретались Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 году — Hyundai Solaris и Lada Vesta. Последний контракт был заключен в апреле 2021 года с компанией Major — поставка 200 Hyundai Solaris по 1,27 млн руб.

Но в этом году МВД планировало закупить еще 2,8 тыс. машин на 4,5 млрд руб. В мае в полиции говорили, что совместно с Минпромторгом «прорабатывают» возможность поставок новых авто «с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран».

За это время МВД так и не объявило ни одного конкурса по закупке машин. «Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — говорится в октябрьском отчете дирекции проекта «Безопасность дорожного движения», который изучил «Ъ». Там же сказано, что в соответствии с «резолюцией» вице-премьера Марата Хуснуллина подготовлен «запрос на изменение паспорта федпроекта» — для перераспределения «доведенных лимитов бюджетных обязательств». На какие цели хотят потратить деньги, не уточняется. Решение ожидается до конца ноября, следует из документа.