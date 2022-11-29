ГИБДД не нашла способа обновить автопарк из-за санкций

Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области стартовала «Неделя инноватора»
В Самарской области стартовала «Неделя инноватора»
В Самарской области ОМОН «Орлан» отпраздновал 30-летний юбилей
В Самарской области ОМОН «Орлан» отпраздновал 30-летний юбилей
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
В Самарской области будут судить убийцу трех косуль
В Самарской области будут судить убийцу трех косуль
Двое 18-летних сызранцев помогли задержать вора
Двое 18-летних сызранцев помогли задержать вора
Тольяттинец ударил ножом местного жителя из-за ревности
Тольяттинец ударил ножом местного жителя из-за ревности
Коллектив Тольяттинского драматического театра «Колесо» отметил день рождения основателя
Коллектив Тольяттинского драматического театра «Колесо» отметил день рождения основателя
Самарские приставы разыскали автомобиль - вещдок по уголовному делу
Самарские приставы разыскали автомобиль - вещдок по уголовному делу
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.75
0.27
EUR 63.3
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре специалисты со всей России обсудят модельную перезагрузку современных библиотек
«Музыка в библиотеке»: В СОУНБ состоится музыкальный концерт «Сказочный город Опера и его достопримечательности»
В Самаре полицейские провели для подростков познавательные и увлекательные мероприятия
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ГИБДД не нашла способа обновить автопарк из-за санкций

29 ноября 2022 09:49
128
ГИБДД не нашла способа обновить автопарк

Министерство внутренних дел так и не смогло найти поставщика необходимых для ГИБДД 2,8 тыс. новых патрульных автомобилей. Уже выделенные на это деньги теперь планируется распределить на «другие цели», следует из документов, с которыми ознакомился «Ъ».

Ранее поставщиками полицейских машин выступали дилеры Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа, однако в 2022 году МВД даже не объявило тендеры на закупки. Ведомство уверяет, что подразделения ГИБДД уже обеспечены «широким перечнем современных транспортных средств». Однако эксперты предполагают, что в нынешних условиях на российском рынке просто нет крупной партии подходящих для ГИБДД автомобилей локального выпуска.

С 2019 года полиция закупала новые патрульные машины ГИБДД в рамках федпроекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На эти цели планировалось потратить 35,3 млрд руб. до 2024 года. В 2019—2020 годах по контрактам с дилерами приобретались Skoda Octavia и УАЗ «Патриот», в 2021 году — Hyundai Solaris и Lada Vesta. Последний контракт был заключен в апреле 2021 года с компанией Major — поставка 200 Hyundai Solaris по 1,27 млн руб.

Но в этом году МВД планировало закупить еще 2,8 тыс. машин на 4,5 млрд руб. В мае в полиции говорили, что совместно с Минпромторгом «прорабатывают» возможность поставок новых авто «с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран».

За это время МВД так и не объявило ни одного конкурса по закупке машин. «Возникшие в условиях внешнего санкционного давления риски, связанные с введением недружественными странами санкционных мер и временным отказом поставщиков от поставок и участия в конкурентных процедурах, обусловили невозможность закупки в 2022 году патрульных автомобилей для подразделений Госавтоинспекции», — говорится в октябрьском отчете дирекции проекта «Безопасность дорожного движения», который изучил «Ъ». Там же сказано, что в соответствии с «резолюцией» вице-премьера Марата Хуснуллина подготовлен «запрос на изменение паспорта федпроекта» — для перераспределения «доведенных лимитов бюджетных обязательств». На какие цели хотят потратить деньги, не уточняется. Решение ожидается до конца ноября, следует из документа.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
28 ноября 2022  13:39
В Самаре появился сквер Рудольфа Абеля
307
в Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
28 ноября 2022  11:31
В Самаре пройдут «Зимние стартап-выходные»
328
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
28 ноября 2022  10:24
Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков
335
В субботу, 26 ноября, в самарском Дворце спорта состоялся концерт «Вертикаль времени Высоцкого».
27 ноября 2022  15:04
Дмитрий Азаров вместе с земляками стал зрителем уникального концерта «Вертикаль времени Высоцкого» в Самаре
889
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
27 ноября 2022  13:39
В Самарской области увеличат стоимость проезда на общественном транспорте
797
Весь список