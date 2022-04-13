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Федеральная пассажирская компания предлагает более 200 вакансий проводников

13 апреля 2022 13:51
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Федеральная пассажирская компания предлагает более 200 вакансий проводников

В Самарской области принимаются все необходимые меры, которые позволяют реализовывать планы по стабилизации ситуации на рынке труда. В базе службы занятости региона более 40 000 вакансий в самых разных сферах. Это водители, инженеры, сварщики, слесари, врачи и т.д. В частности, пассажирскому вагонному депо «Самара», которое является структурным подразделением Куйбышевского филиала АО «ФПК», требуется более 200 проводников. 

             Ситуация на рынке труда региона сегодня на особом контроле у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Специалисты службы занятости проводят   тщательный мониторинг предприятий области, в том числе, системообразующих. Сохранение занятости граждан и рабочих мест – эти вопросы в числе приоритетных задач.  Поддержка тех, кто нуждается в помощи, в том числе с трудоустройством – часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора при участии жителей. 

«Мы готовы обучать вновь поступивших сотрудников, – говорит начальник Самарского резерва проводников Игорь Морковский. – Прежде, чем предоставлять рабочие места в наших поездах наш работник получает солидную теоретическую и практическую базу. После курсов всех наших проводников мы обеспечиваем форменной одеждой, достойной зарплатой, полным соцпакетом. Могу с ответственностью заявить, что мы готовы обеспечить людям рабочие места, тем самым снижая напряженность на рынке труда».

Среди тех, кто только постигает азы новой для себя профессии – Валентина Захарова.

«Выбрала эту профессию потому, что она гарантирует новые города, знакомства и впечатления, – уверена девушка. – Об этом мечтают все будущие проводники, с которыми я учусь. Всегда мечтала иметь романтичную профессию. В прошлом я продавец, приехала из Оренбургской области. На курсах мы изучаем теорию, практику, ситуации, которые, часто случаются в пути. Обучение длится месяц, скоро поеду в практичный рейс. Очень интересно».

Сегодня на рынке труда Самарской области сформирован солидный задел. Человек может найти для себя ту отрасль, в которой он хотел бы трудиться и самореализовываться. Новые рабочие места на предприятиях региона продолжают появляться, несмотря на вызовы, с которыми страна столкнулась в последнее время.

 

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