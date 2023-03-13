Движение судов на воздушной подушке в Рождествено могут закрыть

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В Самаре в скором времени могут закрыть движение судов на воздушной подушке в Рождествено. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

— В случае ухудшения ледовой обстановки движение СВП может быть прекращено, — сообщается на сайте.

Из-за подвижек льда и усложнившейся ледовой обстановкой сейчас движение осуществляется только в светлое время суток. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.

Жителям региона следует заранее планировать свои маршруты. Ранее сообщалось, что в Самарской области на Волге начался ледоход, а лед стал смертельно опасным с промоинами и водой, пишет Самара-КП.