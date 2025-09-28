Я нашел ошибку
Госдума приняла закон, который ограничивает автопродление подписок
Движение по улице Галактионовской в Самаре планируют восстановить летом 2026 г.
Жительница Чапаевска думала, что спасает родственницу, но проспонсировала мошенников
Житель Сергиевского района угнал машину приятеля
Пик спроса на курьеров в России приходится на зиму и весну
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем машиностроителя
Мошенники внедряют вредоносные программы под видом приложений банков
В аэропорту Самары сняли ограничения на полеты
Движение по улице Галактионовской в Самаре планируют восстановить летом 2026 г.

28 сентября 2025 11:27
84
В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Тоннелепроходческий щит уже преодолел 1040 метров из 1,6 километра правого перегонного тоннеля. Работы ведутся круглосуточно, завершить проходку планируется в декабре 2025 года.

Министр строительства Самарской области Александр Фомин отметил, что объект находится на его личном контроле. По его словам, все работы выполняются по графику, чтобы избежать задержек и завершить проходку до конца года.

А уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, перекрытой на время строительства, пишет Самара-МК. 

