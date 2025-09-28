Движение по улице Галактионовской в Самаре планируют восстановить летом 2026 г.

84

В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Тоннелепроходческий щит уже преодолел 1040 метров из 1,6 километра правого перегонного тоннеля. Работы ведутся круглосуточно, завершить проходку планируется в декабре 2025 года.

Министр строительства Самарской области Александр Фомин отметил, что объект находится на его личном контроле. По его словам, все работы выполняются по графику, чтобы избежать задержек и завершить проходку до конца года.

А уже летом 2026 года планируется восстановить движение по улице Галактионовской, перекрытой на время строительства, пишет Самара-МК.