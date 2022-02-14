Для Самары хотят купить 50 новых автобусов

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В ближайшие несколько лет в Самаре могут появиться новые автобусы. Об этом сообщили в региональном правительстве. Закупку техники планируют в рамках развития Самарско-Тольяттинской агломерации (СТА).

— Развитие СТА предусматривает обновление общественного транспорта, в том числе за счет средств, привлеченных Самарской областью из федерального бюджета. От региона направлена заявка на закупку 50 автобусов для Самары, 109 — для Тольятти, — сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, власти планируют обновление рельсового транспорта. В мэрии города сообщили о подаче заявки на закупку 34 новых трехсекционных трамвайных вагонов. В 2021 году в Самаре появились новые троллейбусы и автобусы, пишет 63.ру.