Я нашел ошибку
Главные новости:
Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября
Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября
В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД
В Самарской области стартуют очередные широкомасштабные рейды ГИБДД
Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования
Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования
В Госдуме планируют запретить фильмы со сценами насилия
В Госдуме планируют запретить фильмы со сценами насилия
Очередной решальщик придёт работать на ТоАЗ
Очередной решальщик придёт работать на ТоАЗ
Власти Татарстана смягчили ковидные ограничения в транспорте
Власти Татарстана смягчили ковидные ограничения в транспорте
Самарцев предупреждают об опасности угарного или бытового газа
Самарцев предупреждают об опасности угарного или бытового газа
В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы
В Самарской области с 1 по 10 декабря пройдут дистанционные тематические приемы
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.6
0.23
EUR 83.68
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Праздничные новогодние представления для детей в Кремле отменены из-за ковида
Организаторы и члены попечительского совета викторины «Вакцинация – это жизнь» ответили на главные вопросы мероприятия   
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября

26 ноября 2021 13:19
34
Дептранс Самары сообщит о пересмотре схемы пропуска в автобусы в конце ноября

Жители Самары продолжают активно выражать недовольство по поводу новой системы посадки в общественном транспорте. Ранее чиновники пообещали пересмотреть схему на этой неделе, но пока результат не известен.

— До конца рабочей недели проинформируем, — написали в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Напомним, с ноября 2021 года пассажиров стали пускать в автобус только через переднюю дверь. Кондукторы теперь сидят возле водителей и сразу обилечивают всех входящих в салон. Выпускают из транспорта через остальные двери.

Горожан новые правила возмутили. Соцсети полны сообщениями недовольных жителей. По их словам, такая схема посадки только задерживает всех и увеличивает интервал движения автобусов, пишет Самара-КП.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
26 ноября 2021  11:30
6 декабря в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция «В Новый год – без старых долгов»
137
Глава региона отметил, что сегодня забота о семьях с детьми, о матерях является одним из важнейших направлений в работе органов власти.
25 ноября 2021  18:47
Дмитрий Азаров встретился с участницами форума «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех»
533
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
25 ноября 2021  13:53
Дмитрий Азаров наградил призеров турнира по баскетболу 3х3 «BasketNights»
472
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
25 ноября 2021  13:35
Где выгоднее: стоимость продуктов в торговых точках Самары
497
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
25 ноября 2021  13:22
Более 270 тысяч инцидентов и обращений: ЦУР Самарской области подводит итоги первого года работы
465
Весь список