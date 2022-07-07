Департамент транспорта Самары о необходимости обеспечивать вход и выход пассажиров через все двери транспортных средств на всех маршрутах

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6 июля 2022 года автобусный перевозчик ООО «Самара Авто Газ» распространил информацию об организации входа пассажиров в автобусы исключительно через переднюю дверь.

Предварительных уведомлений о применении подобных мер в Департамент транспорта Администрации Самары не поступало. Указанное решение принято перевозчиком самостоятельно. Профильное ведомство это решение не поддерживает.

ООО «Самара Авто Газ» обосновывает применение подобных мер необходимостью борьбы с безбилетными пассажирами.

Департамент транспорта полагает, что работа перевозчика должна быть в первую очередь направлена на обеспечение комфортных условий перевозок.

В настоящее время в ООО «Самара Авто Газ» направлено официальное обращение с требованием обеспечить вход и выход пассажиров через все двери транспортных средств на всех маршрутах. Срок на реализацию указанного предложения - до 8 июля.

Департаментом транспорта будут предприняты необходимые меры в целях обеспечения входа и выхода пассажиров во все двери в транспортных средствах, сообщает пресс-служба администрации Самары.

Фото: департамент транспорта СО