Департамент транспорта Самары о необходимости обеспечивать вход и выход пассажиров через все двери транспортных средств на всех маршрутах

6 июля 2022 года автобусный перевозчик ООО «Самара Авто Газ» распространил информацию об организации входа пассажиров в автобусы исключительно через переднюю дверь.
Предварительных уведомлений о применении подобных мер в Департамент транспорта Администрации Самары не поступало. Указанное решение принято перевозчиком самостоятельно. Профильное ведомство это решение не поддерживает.
ООО «Самара Авто Газ» обосновывает применение подобных мер необходимостью борьбы с безбилетными пассажирами.
Департамент транспорта полагает, что работа перевозчика должна быть в первую очередь направлена на обеспечение комфортных условий перевозок.
В настоящее время в ООО «Самара Авто Газ» направлено официальное обращение с требованием обеспечить вход и выход пассажиров через все двери транспортных средств на всех маршрутах. Срок на реализацию указанного предложения - до 8 июля.
Департаментом транспорта будут предприняты необходимые меры в целях обеспечения входа и выхода пассажиров во все двери в транспортных средствах, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото: департамент транспорта СО