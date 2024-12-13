Более 300 транспортных средств в губернии обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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Благодаря реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарскую область поступило 328 транспортных средств, в том числе 306 автобусов и 22 троллейбуса. Поставка пассажирского транспорта в регион осуществлялась ежегодно с 2020 года.

В 2020 году 50 комфортабельных автобусов марки ЛиАЗ переданы городскому округу Тольятти. Автобусы работают на газомоторном топливе, каждый рассчитан на перевозку 108 пассажиров. Они оснащены визуальной и звуковой системой информирования, спутниковой навигацией, а также камерами видеонаблюдения, контроля и поддержания работоспособности водителя.

«ЛиАЗы обеспечивают порядка 20% всех перевозок в Тольятти. Они надежны и практически не нуждаются в ремонте. Наши водители и пассажиры испытывают только положительные эмоции от их работы», — говорит заместитель генерального директора — главный инженер АО «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» Александр Кулик.

В 2021 году 22 современных низкопольных троллейбуса «Адмирал 6281» поступили в городской округ Самару для организации перевозок на троллейбусном маршруте №4. Они оборудованы розетками и разъемами USB, чтобы пассажиры могли подключить и подзарядить свои гаджеты, а также кондиционерами. Общая пассажировместимость троллейбусов составляет 96 человек, в том числе предусмотрено 33 сидячих места.

«Это самые новые троллейбусы в нашем городе, и первые транспортные средства с системой кондиционирования. До сих пор все 22 троллейбуса работают на 4-м маршруте, и нареканий к качеству их работы у нас нет», — отмечает заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Топилин.

Еще 187 единиц подвижного состава за счет средств специального казначейского кредита было поставлено в 2023-2024 годах для организации работы на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в малых городах и районах Самарской области. Сейчас автобусы работают на маршрутах в Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Сызрани, Тольятти и Ставропольском, Сызранском, Клявлинском, Богатовском, Исаклинском, Большечерниговском, Кинельском, Кошкинском, Пестравском, Сергиевском, Безенчукском и Красноармейском районах.

69 автобусов 4 сентября 2024 года вручил Самаре губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркнул необходимость обновления общественного транспорта в регионе. «Знаем, что изношенность высокая, и поэтому сделали акцент на том, чтобы как можно быстрее закупать большое количество нового общественного транспорта – это и трамваи, и автобусы», – отметил глава региона.

Так, в 2025 году в бюджете Самарской области предусмотрены средства на организацию пассажирских перевозок по регулируемому тарифу в Самаре и Тольятти. Благодаря этому в Самаре обновится 300 автобусов, а в Тольятти 48 автобусов и 7 троллейбусов. Кроме того, заключен контракт на закупку в лизинг за счет средств бюджета региона 71 односекционного трамвайного вагона со сроком поставки в 2025-2026 годах.

Фото: минтранс СО